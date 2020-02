En 45 minutes, l'Inter a tout renversé

Dix minutes de folie ont fait la différence



Un choc au sommet prévu le 1er mars

La deuxième période du derby della Madonnina pourrait marquer un tournant dans la saison italienne. En marquant quatre fois en 45 minutes, l'Inter Milan a renversé l'AC Milan pour relancer la Serie A (4-2). Au lendemain de la défaite de la Juventus Turin sur la pelouse de l'Hellas Vérone (2-1), la pression était énorme sur les épaules des Interistes. Ces derniers pouvaient reprendre la tête du classement en cas de victoire.C'était surtout une possibilité rare lors de la phase retour d'un championnat italien cannibalisé par la Juventus Turin depuis maintenant huit ans.C'est certainement à cause de cette pression que les hommes d'Antonio Conte ont eu du mal à s'illustrer en début de rencontre. Incapables de faire la différence avant la pause, ils ont été punis deux fois en cinq minutes avant l'entracte. Le club lombard semblait avoir manqué une nouvelle occasion de prendre la tête du classement.Mais l'AC Milan comme le championnat italien ont été renversés en moins de 45 minutes. Les Nerazzurri ont affiché un visage bien plus conquérant lors de la seconde période de ce match de la 23eme journée de Serie A. En dix minutes, le retard au tableau d'affichage était rattrapé par les nouveaux partenaires de Christian Eriksen. Et dans un stade Giuseppe-Meazza incandescent, Stefan de Vrij puis Romelu Lukaku ont réussi à sauver la soirée interiste. Ils ont transformé un match bien mal embarqué en deuxième succès consécutif.Dans cette rencontre, le nouveau leader du championnat italien a bénéficié de ce qui ressemble à la chance du champion. L'AC Milan a touché les montants à deux reprises : Hakan Calhanoglu sur une frappe lointaine en tout début de match et Zlatan Ibrahimovic qui avait l'égalisation au bout de la tête dans le money-time. Un scénario favorable qui tranche avec les récentes habitudes interistes.A moins que d'autres tournants soient pris avant par ces deux formations qui ont alterné depuis quelques semaines les contre-performances et les succès probants. Tout a été renversé ce week-end en Serie A mais aucun ordre n'a été établi.