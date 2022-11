Du rififi entre Mourinho et Karsdorp à la Roma

L'agent de Rick Karsdorp exige une explication de l'entraîneur de la Roma, José Mourinho. Ce dernier aurait sommé le Néerlandais de quitter le club après le match nul 1-1 contre Sassuolo. The Special One a accusé l’un des joueurs de "trahison" après le match de milieu semaine et les médias italiens ont révélé ensuite que c’est Karsdorp qui a fait l'objet de sa colère.

Mourinho campe sur sa position

"Je suis surpris par les commentaires de Mourinho", a déclaré l'agent de Karsdorp, Johan Henkes, à NOS. "Nous voulons une explication. Nous sommes également stupéfaits que tout le monde pointe du doigt Rick, sans que Mourinho ou la Roma ne disent son nom. Nous exigeons une explication du club sur ce que l'entraîneur a dit et la manière dont il l'a fait. Ce n'est pas la façon dont on traite un joueur qui est à la Roma depuis cinq ans."



A la reprise de l'entraînement ce vendredi, Karsdop devrait rencontrer Mourinho pour une discussion privée d’après une information d’Il Romanista. Le club soutient son entraîneur dans cette affaire. Une réconciliation est espérée, mais elle n’est possible que si le Néerlandais admet avoir fait une erreur et s'excuse. Autrement, son sort avec les Giallorossi sera scellé.