Djamel Belmadi dévoile sa préférence entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Messi, Ronaldo, Ronaldo, Messi... Depuis plus d'une décennie, l'Argentin et le Portugais se livrent une dualité sans précédent dans l'histoire du football, collectionnant les titres et les distinctions individuelles. Les propos récents des deux monstres démontrent d'ailleurs à quel point leur rivalité était bénéfique pour leurs performances lorsqu'ils évoluaient tous les deux en Espagne. Et entre ces deux phénomènes, tous les acteurs du football mondial ont évidemment une préférence. Question de style de jeu. D'impression visuelle. Ou de personnalité.

Belmadi "penche du côté de Messi"

Le sélectionneur de l'Algérie Djamel Belmadi s'est justement livré à ce petit jeu des préférences, dans un entretien accordé à Canal + Sport Afrique. Et entre la natif de Rosario et CR7, celui qui a mené les Fennecs au sacre continental a fait son choix : "deux hyper-phénomènes... Je penche plutôt du côté de Messi", a confié le technicien.