Dixième match avec au moins un but pour Cristiano Ronaldo (Juventus)

Contre toute attente, la Juventus de Turin a concédé un revers ce samedi face à Vérone (1-2). Un fâcheux accroc, mais qui n’a pas empêché Cristiano Ronaldo, la star de l’équipe, de prolonger sa belle série personnelle. En trouvant la faille à la 65eme minute de jeu, en conclusion d’une remarquable course en solitaire à partir du milieu de terrain, le quintuple Ballon d’Or a porté à dix son nombre de rencontres consécutives de championnat avec au moins un but inscrit. Du jamais vu pour un sociétaire de la Vieille Dame !



Ronaldo, qui totalise 71 buts depuis son arrivée à Turin, peut monter viser le record absolu en Serie A. Il est de 11 matches et il est co-détenu par Fabio Quagliarella et Gabriel Batistuta. L’ancien merengue doit pour cela trouver la faille à Brescia la semaine prochaine. A noter que CR7 a déjà fait mieux durant sa carrière que sa série actuelle. Lors de son passage à Madrid, il avait réussi onze parties avec au minimum avec une réalisation à chaque fois.