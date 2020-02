Divers : Van Basten estime que Messi est meilleur que Ronaldo

Marco van Basten: ‘Ho vissuto 20 anni di rimpianti. Ora sono sereno’ https://t.co/ZcM0yYloTa pic.twitter.com/PwNzZIkSy7

— Corriere della Sera (@Corriere) February 28, 2020

Van Basten regrette la triste fin de sa carrière

L’ancien buteur néerlandais Marco Van Basten a remporté trois Ballons d’Or France Football lorsqu’il était au sommet de son art. Dans l’histoire de ce prix, il n’y a que deux joueurs qui font mieux, en l’occurrence Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et la légende batave a été justement priée d’exprimer sa préférence entre ces deux mastodontes dans un entretien accordé à Corriera della Sera.« Qui dit que Ronaldo est plus fort ne comprend rien au foot. Ou il est de mauvaise foi. Messi est unique. Il est inimitable et remplaçable. Des joueurs comme lui, c'est une fois tous les 50 ans », a-t-il confié au quotidien italien à l’occasion de la présentation de son autobiographie, intitulée « Fragile ».En raison d’une cheville en vrac, Van Basten a dû stopper sa carrière à seulement 28 ans.« Il n’y a qu’à voir ce que font Messi et Ronaldo après leur 30 ans », a-t-il confié avec un soupçon d’amertume. En repensant à cette période noire, le champion d’Europe 88 reconnait que les séquelles morales dues à cette blessure ont été très longues à partir : « Tout était triste. Je m’étais promis de ne pas pleurer. Il y avait de la tristesse partout. La mienne, celle du public. Je courais pour ne pas faire voir que je boitais. L’impression d’être spectateur de mon enterrement ».