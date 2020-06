Le troisième sportif milliardaire après Woods et Mayweather

Cristiano Ronaldo continue à inscrire son nom dans les livres d’histoire. Et pas uniquement ceux des exploits sportifs. Selon le très sérieux magazine américain Forbes, la star de la Juventus a dépassé le seuil d’un milliard d’euros de revenus depuis l’entame de sa carrière professionnel.Un accomplissement qui en dit long sur l’importance de la marque qu’il incarne désormais, sa popularité et aussi la compétence de ceux qui l’entourent et qui s’occupent de ses activités commerciales.Cristiano Ronaldo est donc au sommet.C’est son grand rival Lionel Messi qui l’est avec un salaire annuel évalué à 86M€. CR7, lui, touche 57,5 M€ de la part de son club la Juventus Turin. Sur l’année 2019, et en comptabilisant ses gains publicitaires, l’international portugais a gagné 92 M€. A noter enfin que, tous sports confondus, le quintuple Ballon d’Or est seulement le troisième sportif milliardaire après le golfeur Tiger Woods et le boxeur Floyd Mayweather.