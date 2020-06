Divers : Paulo Dybala invite un rappeur français à Turin

Voir cette publication sur Instagram







































Dybala totalement fan du morceau

Au fil des années, la frontière entre le monde du rap et du football ne cesse de se réduire. Si bon nombre de footballeurs et de rappeurs entretiennent des rapports amicaux, certains artistes n’hésitent plus à rendre hommage à leurs joueurs préférés dans leurs morceaux. C’est le cas du rappeur Maes qui a souhaité faire l'éloge du footballeur de la Juventus Turin, Paulo Dybala, lors de sa collaboration avec le rappeur marseillais Jul. Dans son titre intitulé « Dybala », le rappeur originaire de Sevran dresse les louanges du numéro 10 du club italien, et le moins que l’on puisse dire est que l’international argentin semble être fan du morceau.En février dernier, Paulo Dybala avait déjà partagé une vidéo de Maes reprenant son titre lors d’un showcase en boîte de nuit. Mais l’ancien joueur de Palerme ne s’est pas arrêté là. Afin de fêter le disque de diamant du single, le footballeur est allé encore plus loin en invitant le rappeur en Italie afin de suivre un entraînement et d’assister à un match de la formation italienne au Juventus Stadium. Touché par cette initiative, Maes a tenu à remercier Paulo Dybala et la Juventus ce dimanche sur les réseaux sociaux.