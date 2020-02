Des nouvelles (peu réjouissantes) de Franck Ribéry (Fiorentina)

L'ancien munichois Franck Ribéry, touché à la cheville depuis la fin du mois de novembre, n’est pas encore prêt à reprendre la compétition avec la Viola. En effet, Giuseppe Iachini, l'entraîneur de la Fiorentina de passage en conférence de presse ce vendredi, a indiqué que l’ancien marseillais en a encore pour « un long moment » sur le flanc. "Il travaille avec le kinésithérapeute et cela prendra encore un certain temps car il vient d'une blessure délicate. Ribéry est un joueur très important pour nous. Malheureusement, nous ne l'avons pas et nous ne l'aurons pas avant un certain temps, 30 ou 40 jours, je ne sais pas encore. Ce groupe doit aussi aller sur le terrain et bien faire pour lui", a fait avoir le technicien italien. Blessé après un bon début de saison en Toscane, Ribéry ne compte en tout et pour tout que 11 apparitions avec la Fio pour 2 buts inscrits.