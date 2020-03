Déjà une saison de records...

Bundesliga



[⚽ VIDÉO BUT] 🇩🇪

🔥 Haaland encoooooore là !

💥 Le Norvégien a encore une fois marqué et fait le break pour Dortmund !

📊 9 buts en 6 matchs en Bundesliga depuis son arrivée !https://t.co/mvs72d7PJe

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 22, 2020



Ligue 1



⚽️ #OCF

🏆 #PSGBVB : Ô ville lumière !

🗨️ @ClementGrezes : "Tout était écrit pour que ce match soit un nouvel épisode de l'histoire du PSG" pic.twitter.com/Np3RgMIYHa

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 12, 2020



Premier League



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Liverpool

👉 5 choses à savoir sur la saison de Liverpool pic.twitter.com/yIVbD7JdxK

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 15, 2020



Serie A



[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇮🇹 #SerieA

🥇 La Lazio nouveau leader du championnat !

🔥 Les Romains s'offrent Bologne (2-0) et sont assurés de finir premiers au classement avec le report de Juve - Interhttps://t.co/HUXPYt6Tsr

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 29, 2020



Liga



[⚽ VIDÉO BUT] 🇪🇸

🔥 Vinicius Jr débloque le #Clasico !

💥 Excentré sur l'aile gauche, Vinicius Jr pénètre dans la surface de réparation et voit son tir contré par Gerard Piqué, ce qui surprend ter Stegen !

😍 Le Clasico est enfin lancé ! pic.twitter.com/Zf3rmm4cTS

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 1, 2020

Si le Paris Saint-Germain a fini par réussir à le contenir au Parc,a marqué son arrivée à Dortmund de manière pour le moins spectaculaire : cinq buts pour ses 57 premières minutes en championnat d'Allemagne.Lea compilé deux records en 2019 : marquer lors de 38 matchs de championnat, meilleure performance sur une année civile, et achever une série de 44 rencontres de suite avec au moins un but (terminée face à Reims, 0-2 en septembre).Les qualificatifs merveilleux accompagnent les statistiques folles de la saison de. Le 24 février, les Reds affichaient 78 points en 27 matchs, soit le meilleur total de l'histoire dans les cinq grands championnats européens (en ramenant toutes les victoires à trois points).Laen est à 20 matchs sans défaite avec onze victoires de suite, records du club (difficile, en revanche, d'aller chercher l'AC Milan et ses 58 matchs de 1991 à 1993). Record de points, aussi, avec 62 unités en 26 matchs. Enfin,a égalé les 27 buts en 25 matchs d'Antonio Angelillo, en 1959., en marquant face au Barça, est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du Clasico à 19 ans et 233 jours, battant Lionel Messi de 26 jours. Plus tôt, grâce à son 0-0 du mois de décembre,était lui le premier coach du Real à enchaîner cinq déplacements à Barcelone sans perdre.