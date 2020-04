De Rossi : « Je voudrais entraîner la Roma »

Après une pige à Boca Juniors, où il a terminé sa carrière, Daniele De Rossi avait assisté à un derby romain en tribunes avec un déguisement. L'ancien international italien ne peut pas se passer de son club de cœur. Il rêve même de l'entraîner un jour. De Rossi prend d'ailleurs des cours pour devenir coach. "En plus des cours, il existe un chemin de croissance dont tous les jeunes entraîneurs ont besoin. En quelques jours, je me suis transformé d’un ancien footballeur en un jeune entraîneur : je vois les choses avec plus de tranquillité et de calme", a-t-il affirmé au micro de l'émission #CasaSkySport de Sky Sport Italia. De Rossi sur le banc de la Roma ?

L'homme aux 18 saisons avec la Roma se voit s'installer sur son banc un jour : "Un jour, je voudrais entraîner la Roma, mais je dois d’abord devenir entraîneur. J’aimerais m’asseoir sur ce banc un jour, mais je n’ai pas à me précipiter pour que cela se produise demain. Cela peut arriver dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans. J’espère que ça arrivera un jour, mais seulement si je suis un bon coach".