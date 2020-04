Daniel Maldini, une tradition à perpétuer

Un peu plus de dix ans plus tard, un Maldini a fait son retour dans le groupe professionnel milanais. Onze ans après la retraite de Paolo, Daniel a découvert le Serie A avec une entrée en jeu en fin de match contre l'Hellas Vérone, le 2 février dernier. Il n'en fallait pas plus pour enflammer San Siro. Dans une période difficile, les supporters rossoneri espèrent retrouver la lumière grâce à un membre d'une famille qui a porté l'AC Milan jusqu'aux sommets.

Après Cesare dans les années 1950 et 1960, Paolo a été indiscutable entre 1985 et 2009. Et désormais, les attentes placées en Daniel Maldini sont énormes. Mais contrairement à ses aînées, le joueur né en 2001 n'évolue pas en défense. C'est dans un rôle de milieu offensif que le natif de la capitale lombarde a fait toutes ses classes à Milanello. Grâce à son rendement avec la Primavera, l'international italien U19 a disputé une poignée de minutes dans un match de Serie A. Un moyen de récompenser à sa juste valeur un joueur qui avait déjà été convoqué pour l'ICC l'été dernier.

Cette apparition dans l'élite du football italien était méritée à en croire Stefano Pioli, l'entraîneur qui fait confiance à son jeune prodige. « Le garçon a de la qualité, du talent, même si le talent ne suffit pas. J’espérais que, peut-être, il pouvait avoir le ballon à ce moment-là » a avoué le coach à l'issue de ce match de la 22eme journée de Serie A.

Impliqué sur un but par match chez les jeunes

Si son patronyme attire l'attention, il ne doit sa place aux côtés de Zlatan Ibrahimovic qu'à ses qualités. Le numéro 10 de la réserve milanaise est éblouissant depuis le début de la saison. Celui qui a avoué admirer Ronaldinho sait utiliser son Q.I. footballistique pour faire la différence dans un rôle de créateur ou en naviguant entre les lignes dans un rôle de neuf et demi. Cette polyvalence lui offre une palette variée au moment de faire la différence. Depuis le début de la saison chez les jeunes, il a été impliqué sur un but par match en moyenne, toutes compétitions confondues : neuf buts, cinq passes décisives en 14 apparitions.

De quoi toquer à la porte d'une équipe professionnelle qui se cherche. Le contexte n'est peut-être pas idéal pour un jeune joueur mais pour un Maldini, endosser le costume de sauveur de l'AC Milan est presque un héritage familial. Le fils du joueur qui a disputé plus de 900 matchs avec le maillot rouge et noir peut faire renaître l'espoir à San Siro. Et faire vivre aux tifosi des moments qu'ils n'ont plus connus depuis une dizaine d'années, quand un autre Maldini était sur la pelouse.