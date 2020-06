Dani Alves : « Je serais une star dans l’AC Milan d’aujourd’hui »

Depuis l’été dernier, et après deux saisons passées au Paris SG, Daniel Alves a mis fin à son parcours en Europe en rejoignant le Sao Paulo. A 37 ans, l’international auriverde compte achever tranquillement sa carrière auprès des siens. Toutefois, cela ne l’empêche pas de penser qu’il aurait pu signer d’autres belles saisons encore en Europe. Et en particulier au sein des formations qui manquent de tauliers, comme c’est le cas de l’AC Milan.

« Quand j’aurais honte sur le terrain, j’arrêterai »

Lors de l’émission espagnole Hoy No Se Sale, Daniel Alves a été interrogé à propos de son ex-coéquipier à Barcelone, Zlatan Ibrahimovic. A la question ce que le passage de ce dernier à 38 ans chez les Rossonerri lui inspire, il a rétorqué : « Moi aussi, je serai une star dans le Milan d’aujourd’hui. L'âge n'est qu'un chiffre et je me donne toujours à fond quand je joue au football. Avant, je courais 12 kilomètres par match, mais ce qui est plus intelligent c’est d’en courir huit à bon escient. Mais je suis sûr d’une chose: je ne veux pas avoir honte d’être sur le terrain. Quand je ne pourrai plus, je prendrai ma retraite. »

Bien que n’étant plus très jeune, Daniel Alves aurait peut-être pu effectivement tirer son épingle du jeu à l’AC Milan, un club où beaucoup de Brésiliens se sont illustrés par le passé. En revanche, ce qui est certain, c’est que ce n’est pas à cet endroit qu’il peut aspirer améliorer son record du nombre de trophées glanés. Avec 40 lignes à son palmarès, il est officiellement le joueur le plus titré de l’histoire du football.