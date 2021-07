Cristiano Ronaldo a ouvert un nouvel hôtel, cette fois aux États-Unis et plus précisément à New York. Après ses hôtels à Madère, Lisbonne et Madrid, l'ancien attaquant du Real Madrid a désormais ouvert son hôtel Pestana CR7 à Times Square à New York. "Quelle date magique, le 07.07 pour vous présenter mon nouvel hôtel Pestana CR7 Times Square, à New York", a écrit Cristiano sur Twitter alors qu'il annonçait sa dernière ouverture d'établissement, sa première hors d'Europe.



What a magical date - 07.07 to introduce you to my new hotel @PestanaCR7 Times Square, in New York 🤩!

Book now and discover the coolest new hotel, in the best location in town!#PestanaCR7TimesSquare #PestanaCR7 pic.twitter.com/iD2JL8wPVA



— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 7, 2021

"L’hôtel le plus cool" de Cr7