Cristiano Ronaldo pas prêt à raccrocher : "Tant que mon corps tient"

Cristiano Ronaldo : « Les défenseurs de Serie A les plus difficiles à affronter ? Ce sont Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci et Matthijs De Ligt mais j'ai la chance de m'entraîner tous les jours avec eux. »

Présent à la Dubaï Sports Conference, Cristiano Ronaldo, qui poursuit un programme physique spécifique durant les fêtes, évoque sa longévité et ne se fixe pas de date limite pour raccrocher les crampons. Ronaldo, qui ne se voit pas entraîner dans le futur, a même prodigué quelques conseils : «. Mon succès dans mon domaine est le résultat d'un travail acharné et d'un mode de vie ! Je travaille continuellement pour améliorer mes capacités mentales et physiques (...) Je connais mon corps à 100%, et je maintiens toujours un régime qui m'apporte le physique qui me rend différent. Tout le monde connaît mon mode de vie et 30% de ma vie est consacrée au football », a confié la star portugaise, qui ajoute que le mental joue également un rand rôle :Je ne veux pas que mes mots soient compris comme du narcissisme. Il n'y a pas de miracles ou de secrets particuliers dans mon histoire à succès, ou dans toute autre histoire à succès. C'est plutôt un grand dévouement à ce que vous faites », a ajouté Ronaldo.