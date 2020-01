Cristiano Ronaldo (Juventus) laissé au repos contre la Roma ?

Pour le compte des quarts de finale de la Coupe d’Italie, la Juventus défie l’AS Roma mercredi soir à domicile. Les Bianconeri pourraient aborder ce rendez-vous sans leur homme en forme, en l’occurrence Cristiano Ronaldo. Lors de la conférence de presse d’avant-match, l’entraineur Maurizio Sarri a fait savoir qu’il y avait une possibilité pour que la star portugaise soit préservée lors de cette partie. « Nous évaluerons Cristiano demain matin. Cela dépend s'il est en bonne condition pour jouer 3 matchs de suite et s'il est complètement rétabli ». Pour rappel, CR7 avait déjà raté le précédent match de Coupe d’Italie (contre l'Udinese) à cause d’une sinusite.

La Juventus pourrait aussi faire sans Rabiot

Cristiano Ronaldo pourrait ne pas être le seul joueur bianconero à faire une croix sur ce duel face aux Giallorossi. Le Français Adrien Rabiot souffrirait aussi de quelques pépins physiques. « Il est sorti du dernier match avec quelques coups sérieux subis. Il sera également évalué demain, c'est un joueur avec une qualité physique importante même pendant la récupération entre les matches », a fait savoir Sarri. Enfin, le coach turinois a donné des nouvelles de Douglas Costa : « Il n’est pas à 100%, mais il s’entraine bien et a de la continuité dans ses séances ».