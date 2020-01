Cristiano Ronaldo (Juventus) fait exploser un nouveau record... sur les réseaux sociaux !

Cristiano Ronaldo loin devant Lionel Messi sur Instagram

Adepte des records en tous genres, Cristiano Ronaldo continue de laisser son nom dans les livres. Y compris pour les catégories les plus insolites. La superstar portugaise a collectionné les Ballons d'Or et autres distinctions individuelles tout au long de son immense carrière. Mais ce mercredi, CR7 s'est félicité d'une autre prouesseUn chiffre symbolique qui a ravi l'intéressé, toujours très actif sur ses comptes personnels pour partager sa vie avec ses fans. «a écrit Ronaldo. Pour rappel, Cristiano Ronaldo est bien le footballeur le plus populaire du monde sur la toile, devançant d'autres stars du circuit comme Neymar ou Lionel Messi. Son rival de toujours ne totalise que "141 millions d'abonnés" sur son compte Instagram.