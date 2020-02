Cristiano Ronaldo (Juventus) est allé chercher un record de David Trezeguet

Le large succès (3-0) acquis face à la Viola ce dimanche permet aux Piémontais de conserver la tête de la Serie A, une semaine après le revers encaissé face à Naples. Grand artisan de ce succès avec deux penaltys convertis, Cristiano Ronaldo s'est offert un crime de lèse-majesté, en égalant le record de David Trezeguet. En effet, en marquant au moins un but en championnat lors de ses neuf dernières apparition, le Portugais parvient à égaler le record établi par le Français à Turin. Gabriel Batistuta et Fabio Quagliarella peuvent désormais trembler, puisque l'ancien madrilène vise un record commun aux deux joueurs, eux qui sont parvenus à enchaîner 11 rencontres de championnat en inscrivant au moins un but.