Cristiano Ronaldo (Juventus) confesse avoir « joué diminué »

Dimanche, la Seleçao lusitanienne a composté son ticket pour la phase finale de l’Euro et parmi les protagonistes de la campagne de qualification portugaise, on retrouve Cristiano Ronaldo. La vedette de la Juve a inscrit son 99eme but en sélection en fin de match et porté ainsi son total à trois réalisations lors des deux dernières sorties des siens, malgré un état de forme loin d'être optimal, selon les propos de l'intéressé accordés au média portugais A Bola. Ronaldo, sondé sur sa fameuse sortie boudeuse avec la Juventus lors du récent choc contre Milan, n'a pas éludé le sujet, expliquant qu'il ne disposait pas de la totalité de ses capacités physiques : « J'ai joué diminué ces trois dernières semaines. J'ai essayé d'aider la Juve. Personne n'aime être remplacé mais je comprends, parce que je n'étais pas bien », a ainsi confessé CR7, qui admet aussi avoir joué en étant diminué lors des récentes sorties du Portugal, n'ayant pas le choix au vu de l'importance des échéances : « Lors de ces deux matches en sélection aussi je n'étais pas à 100 %. Je me suis sacrifié pour la Seleçao. Dieu merci, durant ma carrière je ne me suis jamais beaucoup blessé, mais ça peut arriver. C'est une douleur qui m'empêche d'être à 100 %, mais j'essaie toujours de jouer. Parfois je ne donne pas plus parce que je n'y arrive pas, mais on a lancé une polémique qui n'aurait jamais dû exister. Le club savait que j'étais diminué. Mais le plus important est que nous avons gagné, que la Juventus est première et que je vais être en pleine forme le plus vite possible. », a encore indiqué l'ancien buteur du Real Madrid.