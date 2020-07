Cristiano Ronaldo (Juve) dévoile un nouvel objectif

Le Ballon d'Or ne sera pas attribué cette saison, mais Cristiano Ronaldo n'a pas besoin d'une motivation extérieure pour se sublimer. L'attaquant portugais a inscrit un doublé face à la Lazio pour permettre à la Juve de renouer avec la victoire lundi (2-1) et vise désormais le record de buts en Serie A sur une saison. Un record détenu par... Gonzalo Higuain, son coéquipier à Turin, auteur de 36 réalisations en 2015-2016 avec Naples. "Si cela se produit, c'est bien mais je ne m'en préoccupe pas trop, je veux aider l'équipe à gagner. J'essaierai mais l'important est de gagner le championnat", a confié l'ancien Madrilène au micro de Sky Sports. CR7 en est pour le moment à 30 réalisations.

"Les records sont toujours importants"

Si sa préoccupation première est de remporter un nouveau Scudetto avec la Juve Cr7 n'en oublie pas les records personnels qui ont jalonné sa carrière partout où il est passé, lui qui est d’ailleurs devenu le premier joueur à avoir marqué au moins 50 buts en Premier League, Liga et Serie A lundi soir : "Les records sont toujours importants, mais c'est plus important de gagner avec l'équipe. Il reste encore quatre matchs et nous ne pouvons pas nous relâcher. Aujourd'hui a été un match important contre une équipe difficile et ça s'est bien passé."

La Juve écarte la Lazio et fonce vers le titre :