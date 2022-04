Cette saison 2021-22 marque définitivement le retour des deux clubs de Milan au premier plan. Alors qu'ils caracolent en tête de la Serie A, les deux rivaux se retrouvaient ce mardi soir en demi-finale retour de la Coupe d'Italie. Après le match nul et vierge de l'aller (0-0), ce second round était déterminant pour obtenir le précieux sésame. Et c'est finalement l'Inter qui a eu le dernier mot dans ce « derby della Madonnina ».

Lautaro Martinez, le facteur x

Une qualification qui porte la signature de Lautaro Martinez. Auteur d'un doublé, l'avant-centre argentin a été le grand artisan du succès intériste. C'est lui qui a placé l'Inter sur les bons rails d'une superbe reprise de volée dès la quatrième minute de jeu (1-0, 4e). C'est lui, encore, qui a doublé la mise juste avant la mi-temps en remportant son duel face à Mike Maignan suite à une belle ouverture de Correa dans la profondeur (2-0, 40e).



Tenaces, les Rossoneri n'ont rien lâché pour essayer de refaire leur retard en seconde période, mais ils ont manqué de réussite dans leurs temps forts, à l'image d'Ismaël Bennacer, dont le but a été refusé pour une position de hors-jeu de Pierre Kalulu (65e). Le réalisme était dans les rangs intéristes, avec un troisième but signé Gosens pour tuer le suspense (3-0, 82e). L'Inter tient sa finale, qui l'opposera au vainqueur de la confrontation entre la Juventus et la Fiorentina.