Les demi-finales de la Coupe d’Italie débutaient ce mardi avec le fameux derby de la Madonnina. On s’attendait à une empoignade animée entre les deux frères ennemis, mais au final le spectacle n’a pas vraiment été au rendez-vous. L’enjeu a primé sur le jeu et tout le suspense est maintenant reporté au match retour. Une seconde manche qui ne se tiendra que le 20 avril prochain.

Théo Hernandez aurait pu être le héros milanais

La règle des buts à l’extérieur étant toujours en vigueur dans cette compétition, les deux équipes ont été dans le calcul. C’est pourquoi les temps forts ont été assez rares. Cela étant, il y a quand même eu quelques opportunités intéressantes. Milan, qui se produisait à « domicile », a été le plus dangereux. Et la meilleure occasion a été gaspillée par Théo Hernandez.



A la 11e minute, et quelques instants après que son coéquipier belge Saelemaekers a sollicité une première fois Samir Handanovic (10e), le latéral tricolore a réussi une percée plein axe avant de se présenter dans les meilleures conditions face au portier slovène. Malheureusement pour lui et son équipe, il n’a pas réussi à cadrer sa tentative.

Des Intéristes sans idées

Hernandez n’a pas marqué, mais il a quand même eu le mérite d’essayer. Tandis que son compatriote Olivier Giroud a été assez discret dans la finition. Héros du dernier derby milanais, l’avant-centre français n’a pas été dans un grand soir. La seule fois où il aurait pu faire la différence, c’était à la 76e, mais il a contrôlé dans la surface au lieu de frapper directement quand l’angle du but lui était ouvert.



Côté rossonero, Rafael Leao (47e) et Alessandro Florenzi (63e) sont aussi parvenus à placer des tirs cadrés, mais Handanovic veillait encore au grain pour préserver sa cage inviolée. Le gardien nerazzuro a eu plus de travail que son homologue du soir, Mike Maignan. L’ancien Lillois n’a concédé que deux tirs cadrés, et aucun qui mérite d’être signalé. A noter qu'un troisième Français a participé à ce match, en la personne de Pierre Kalulu. Incorporé à la place d'Alessio Romagnoli (blessé), il n'a pas été ridicule.