Vite fait, bien fait ! Voilà, comment on pourrait résumer la prestation de Naples à l’occasion des quarts de finale de la Coupe d’Italie. Alors qu’ils restaient sur une frustrante défaite face à la Fiorentina en championnat, les Partenopei sont parvenus à se défaire de la Lazio de Rome. Un vrai exploit quand on sait l’appétence qu’a la formation biancocelesta pour cette compétition. Lorenzo Insigne a été l’auteur de l’unique but de la partie dès la 2eme minute de jeu.

Un Naples enfin solide

L’international italien a trouvé la faille en conclusion d’une remarquable action individuelle. Servi par Piotr Zelinski à l’entrée de la surface, il a mis dans le vent deux adversaires d’une feinte de frappe, avant de conclure d’un tir croisé, tout en finesse. Ce but a donc suffi au bonheur des vice-champions d’Italie, surtout que les Romains n’étaient pas dans un grand jour. Ciro Immobile a même trouvé le moyen de rater un pénalty (10eme), lui qui ne se loupe presque jamais dans cet exercice. À noter que les deux formations ont joué la majorité du match à dix suite aux expulsions successives de Hysaj (19eme) et de Lucas Leiva (25eme).