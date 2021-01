Coupe d'Italie : Naples se qualifie en demi-finales

⏱ 93’ | FULL TIME ⏹#NapoliSpezia 4-2

Vers une nouvelle finale entre Naples et la Juventus ?

Naples aussi sera de la fête. Mercredi, le club avait témoigné sa "pleine confiance" à Gennaro Gattuso, fragilisé par les deux revers consécutifs contre la Juventus Turin (2-0) et l'Hellas Vérone (3-1). Ce jeudi en quarts de finale de la Coupe d'Italie, son équipe a su réagir en prenant le meilleur sur La Spezia (4-2) afin de se qualifier en demi-finales du tournoi. Kalidou Koulibaly (6ème), Hirving Lozano (21ème), Matteo Politano (30ème) et Eljif Elmas (40ème) ont été les buteurs en faveur des locaux lors de la première période. La réaction de La Spezia s'est déroulée lors du second acte, avec les buts inscrits par Emmanuel Gyasi (71ème) puis Gennaro Acampora (73ème), mais cela n'a pas été suffisant pour espérer renverser la situation.En demi-finales de cette Coupe d'Italie, Naples se mesurera donc à l'Atalanta Bergame, qui a su se défaire de la Lazio Rome, mercredi soir dans une rencontre très prolifique. Les rencontres se dérouleront sur un format aller-retour (les 3 et 10 février). De l'autre côté du tableau, l'Inter Milan, qui avait battu l'AC Milan, défiera la Juventus Turin, facile vainqueur de la SPAL. Pour rappel, c'est Naples qui est le tenant du titre de la compétition, lui qui avait remporté la finale contre la Juventus Turin la saison dernière (0-0 ; 4 t.a.b à 2). Une possible nouvelle finale entre les deux équipes pourrait se dérouler.