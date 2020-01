Buteur et auteur d'un match plein samedi dernier face à Cagliari (0-2), Zlatan Ibrahimovic n'a pas été aligné pour le huitième de finale de Coupe d'Italie contre la SPAL, ce mercredi. Le géant suédois était logiquement ménagé dans ce calendrier chargé. Cela n'a pas empêché le Milan de composter son ticket facilement dans un match dominé de la tête et des épaules par les Rossoneri. Le buteur polonais Krzysztof Piatek, très critiqué ces dernières semaines, a débloqué la situation au terme d'une attaque rapide bien menée (1-0, 20eme).

Piatek dans tous les bons coups, Hernandez encore buteur pour le Milan

Le même Piatek a ensuite enfilé son costume de passeur pour décaler Castillejo, dont la frappe enroulée du gauche s'est logée dans la lucarne de Berisha (2-0, 45eme). Un break réalisé juste avant la pause pour une formation lombarde pas inquiétée. D'autant que les Rossoneri sont même parvenus à saler l'addition après le repos. Théo Hernandez a inscrit le troisième but milanais d'une frappe surpuissante peu après l'heure de jeu (3-0, 65eme). Le frère de Lucas Hernandez présente un bilan offensif très flatteur pour un défenseur : 5 buts en 16 matches. Le score n'a plus évolué, malgré une frayeur sur un penalty obtenu par les visiteurs, puis annulé par la VAR (89eme). Milan rejoint l'Inter, Naples et la Lazio en quarts de finale de la Coupe d'Italie.