L’état d'urgence a été décrété en Italie en raison de l’épidémie du Coronavirus et c’est en toute logique que les rassemblements sportifs prévus durant la semaine ont été reportés, voire annulés. Le choc de la Coupe d’Italie, opposant la Juventus à l’AC Milan, n’a pas fait exception. Après une réunion entre le maire de Turin et le préfet, il a été décidé que la rencontre en question ne se tiendra pas ce mercredi. La nouvelle date de cette demi-finale retour n’est pas encore connue. Pour rappel, à l’aller, les deux formations s’étaient quittées sur un score de parité (1-1).



Lors de la conférence de presse d’avant-match ce mardi, et alors que le report n’avait pas encore été décrété, Claudio Albanese, le responsable de communication de la Vieille Dame, a indiqué que son « club se soumettra à toutes les décisions prises par les autorités ». « La santé publique est prioritaire devant tout le reste », a-t-il ajouté. Selon l’agence ANSA, il est possible que toutes les activités sportives soient gelées en Italie pendant une période d’un mois. La prudence est donc au maximum dans un pays où le virus a déjà fait 79 morts.