1 - Paulo #Dybala is the only Serie A player to score at least a goal in 4 different 2019/20 competitions: Serie A, Champions League, Coppa Italia, Italian Supercup. Multitasking. #JuveUdinese pic.twitter.com/kkr6eWiUoM

— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 15, 2020

2019/20 : Serie A, Ligue des Champions, Coupe d'Italie et Supercoupe d'Italie. Qui a besoin de Ronaldo ?

. L'absence de Cristiano Ronaldo à cause d'une sinusite a été à peine remarquée, tant l'Argentin a été étincelant ce mercredi soir. Une passe décisive pour Gonzalo Higuain au quart d'heure de jeu, un penalty réussi dix minutes plus tard et un autre but marqué en seconde période, vers l'heure de jeu, sur une passe d'un Higuain suffisamment courtois pour rendre la pareille.Grâce aux exploits de Dybala, la Juventus défiera le lauréat du duel entre Parme et la Roma, prévu jeudi soir, au prochain tour. Quant à La Joya, il est le seul joueur de Serie A à avoir marqué dans 4 compétitions en