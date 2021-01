Coupe d'Italie : Ibrahimovic et Lukaku suspendus un match

Mardi soir, l'Inter Milan a éliminé l'AC Milan pour se qualifier en demi-finales de la Coupe d'Italie et devra se défaire de la Juventus Turin au tour suivant. Mais plus que la victoire de l'équipe dirigée par Antonio Conte en fin de rencontre grâce à un superbe coup-franc de Christian Eriksen, c'est l'altercation entre Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku qui a polarisé les opinions. Les deux joueurs ont failli en venir aux mains, optant pour un duel front contre front. Le premier avait provoqué le second verbalement : "Va-t'en faire ta merde vaudou, petit âne", avant que l'attaquant belge ne réponde par la suite. "Va te faire f***re, toi et ta femme, espèce de co***rd", avait juré Lukaku à l'adresse de son ancien coéquipier sous le maillot de Manchester United.

Lukaku manquera le match aller contre la Juve

Ce vendredi, le juge sportif de la Coupe d'Italie a infligé un match de suspension aux deux joueurs dans la compétition. Ainsi, Lukaku ne pourra pas disputer le match aller en demi-finales contre la Juventus Turin (2 février) alors que Zlatan Ibrahimovic ratera un match de la prochaine édition de la compétition. Cependant, les instances fédérales pourraient ouvrir une enquête qui permettrait possiblement de trouver des éléments nouveaux.



" Les images n'étaient pas belles et doivent être remises en question. D'un point de vue réglementaire, l'arbitre a souligné ce qu'il avait vu sur le terrain, maintenant le procureur va vérifier à quoi se réfèrent les disqualifications. Si aucune indication relative à des faits spécifiques n'apparaît, le procureur adoptera les mesures qu'il jugera appropriées", a expliqué Gabriele Gravina, le président de l'Association de football. Romelu Lukaku a été suspendu un match pour avoir été "averti et pour comportement non réglementaire sur le terrain". Ibrahimovic a lui été suspendu pour le motif d' "un double carton jaune pour comportement non réglementaire sur le terrain et pour inconduite contre un adversaire".