Loin d'être flamboyante en Serie A, cette Juventus Turin version 2021-22 a la Coupe d'Italie en ligne de mire pour sauver les meubles dans une saison où la conquête du Scudetto semble bien compromise. Pour cela, le club piémontais devra passer l'obstacle Fiorentina. Mais là aussi, ce n'est pas gagné. Ce mercredi soir, pour sa première manche en demi-finale contre la formation toscane, la Juve a encore montré des limites dans son jeu. Au point, la Viola aurait même pu et dû l'emporter si elle avait été plus réaliste et chanceuse dans un premier acte dominé de la tête et des épaules. Les locaux ont multiplié les offensives sur le but turinois, à l'instar de l'international français Jonathan Ikoné, dont la tentative a rasé la barre (26e).

La Juve s'en sort très bien

Il a bien fallu une petite heure à la Juve pour sortir la tête de l'eau. Les Bianconeri se sont alors montrés plus pressants dans la dernière demi-heure du match, sous l'impulsion du puissant Vlahovic, qui a amorcé plusieurs actions dangereuses (56e, 78e). Les deux équipes se dirigeaient vers un score nul et vierge lorsque la Juventus a finalement trouvé l'ouverture sur le gong. Venuti, mal placé suite à un centre fort de Cuadrado, a malencontreusement détourné le ballon dans ses propres filets (0-1, 90e+1). La Juve prend une option sur la qualification en finale. Elle devra toutefois hausser son niveau de jeu pour ne pas se faire de frayeurs au retour.