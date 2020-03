Coronavirus : Sarri et les joueurs renoncent à leur salaire !

La Juventus Turin peut compter sur un bel esprit de solidarité pour traverser cette crise liée à l'épidémie de coronavirus. Via un communiqué publié ce samedi, le club turinois informe que Maurizio Sarri, le coach de l'équipe, et tous les joueurs de l'équipe première ont décidé de ne pas percevoir leur salaire du mois de mars, avril, mai et juin ! Au total, cet effort consenti par les pensionnaires turinois représente près de 90 M€. Une somme qui permettra à la Juve de boucler son exercice 2019-2020 avec un bilan positif de 90 M€.

"La Juventus tient à remercier son entraîneur et ses joueurs pour leur sens des responsabilités dans une situation difficile pour tout le monde", conclut notamment le communiqué du club italien.