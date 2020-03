Coronavirus, on fait le point

En Italie



C'est le pays européen le plus durement touché, et c'est logiquement le championnat italien de football qui est le plus impacté, avec bien sûr le report de Juventus - Inter (qui avait été placé à huis clos dans un premier temps) ainsi que de cinq autres matchs, remis au 13 mai. Une équipe de Serie C, avec des joueurs infectés, a été placée en quarantaine, de même que les jeunes de la Juventus qui ont affronté cette formation de Pianese. La semaine dernière, en tennis, Enzo Couacaud a vu sa finale annulée au tournoi Challenger de Bergame.Seul le semi-marathon de Paris a été annulé, pour sa forte concentration de population et malgré son milieu en plein air. Pour le reste, le ministère de la Santé a demandé l'annulation des événements couverts à plus de 5 000 personnes, c'est-à-dire quasiment aucun. On ne se serre plus les mains, notamment aux protocoles d'avant-match. Et si le PSG a annulé sa zone mixte pour les journalistes après Dijon, ça reste une exception. Il faudra déterminer si les matchs de Chambly joués à Beauvais, en Ligue 2, sont dans la zone à risque de l'Oise.Relativement épargnée jusque-là, l'Espagne et la Liga sont impactées par le biais de Valence, qui a annulé sa conférence de presse d'avant-match. En cause, le déplacement de l'équipe à Bergame il y a près de deux semaines, pour affronter l'Atalanta en Ligue des Champions. Un journaliste suivant l'équipe est rentré malade.Seul le Bayern a défrayé la chronique en interdisant les selfies à ses joueurs, qui pourraient se retrouver confrontés à des fans du monde entier.Outre-Manche, si on ne se serre plus les mains à Newcastle, on en demeure aussi au stade des spéculations pour le moment. La plus alarmante, même si ça ne reste toujours que du sport, provient du Telegraph qui évoque l'éventualité d'une annulation de la Premier League. Liverpool ferait bien de se dépêcher d'officialiser son titre, au cas où...Tous les matchs du championnat suisse, ce week-end, ont été reportés par précaution, au diapason d'autres événements publics.Ludogorets a beau avoir affronté l'Inter à huis clos jeudi, en Ligue Europa, la Fédération a décidé de reporter le match du week-end de son leader du championnat (au 18 mars) dès son retour d'Italie.La Chine, foyer du virus, a vu son Grand Prix de Formule 1 d'ores et déjà reporté, le 12 février. Il devait avoir lieu deux mois plus tard, le 19 avril. Les Mondiaux d'athlétisme en salle avaient été les premiers à être impactés, repoussés d'un an dès le 29 janvier (ils devaient se dérouler du 13 au 15 mars, à Nankin). Le même jour, des manches de la Coupe du Monde de ski, prévues en février, ont également été annulées. Les différents championnats chinois sont suspendus, de même que celui de football au Japon, où on tente de rassurer comme on peut en vue des Jeux Olympiques.