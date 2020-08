Coronavirus : Mihajlovic (Bologne) testé positif

Sinisa Mihajlovic, qui est revenu à Bologne vendredi, a été soumis à l'écouvillon de contrôle pour le Covid-19 et a été testé positif. Le technicien, qui est absolument asymptomatique, restera en isolement pendant les deux prochaines semaines, comme l'exige le protocole national.



Les prélèvements sur le groupe de l'équipe réserve ont également été réalisés ces jours-ci, avec des résultats négatifs. Des tests sur les joueurs et collaborateurs de l'équipe première auront lieu demain", peut-on lire sur le communiqué de Bologne.





Inquiétude pour la reprise de la Serie A

Prolongé à la tête de Bologne jusqu'en 2023, Mihajlovic va donc de nouveau devoir livrer un combat, lui qui a toujours eu l'habitude de démontrer une grande force de caractère. Alors que le prochain exercice de Serie A reprendra le 19 septembre prochain, l'inquiétude devient de plus en plus grande dans le pays, alors que les cas positifs se multiplient. Cagliari, l'AS Roma, Naples et Sassuolo ont notamment enregistré des cas positifs au Covid-19 lors des derniers jours.

Une mauvaise nouvelle en plus pour l'entraîneur de Bologne, Sinisa Mihajlovic (51 ans)., a annoncé son club, ce dimanche. Il y a un an, il avait su prendre le meilleur dans son combat contre une leucémie aiguë. En novembre dernier, l'ancien joueur de la Lazio Rome avait subi une greffe de moelle osseuse.