Coronavirus : Les Ultras de l'Atalanta ont donné 60 000 euros à un hôpital

Les Ultras de l'Atalanta Bergame ont enfin pu faire un don de 60 000 euros à un hôpital local avec l’argent qui lui aurait été dû pour le match de Ligue des champions contre Valence, joué à huis clos en huitième de finale retour de la Ligue des champions, le 10 mars dernier. Le club avait remboursé les supporters qui devaient se rendre à Valence pour assister à cette rencontre historique. Et 1 200 d'entre eux ont choisi de faire don de l'argent à l'hôpital local Giovanni XXIII de Bergame. Ces fonds ont été présentés ce mercredi, alors qu'un groupe d'ultras visitait l'établissement.



I tifosi dell'Atalanta rinunciano al rimborso, donati 60 mila euro all'ospedale Papa Giovanni https://t.co/yMZsI8t76K

— Repubblica (@repubblica) July 22, 2020

Le message des Ultras au personnel de l'hôpital

"Ce fut un moment agréable de rencontrer les fans", a déclaré la directrice générale de l'hôpital, Maria Beatrice Stasi, à La Repubblica. "Nous avons parlé de la période la plus tragique de la pandémie, que nous avons traversée grâce au travail d'équipe, au sentiment d'appartenance et à une compréhension commune. Ce sont tous des concepts que les sportifs connaissent, apprécient et partagent. En tant qu'hôpital, nous avons également collaboré avec l'Atalanta ainsi que ses fans. Après tout ce que la ville a traversé, ces liens sont devenus encore plus forts", a-t-elle indiqué auprès du quotidien.



Les Ultras ont également conçu et fabriqué un T-shirt, avec des bénéfices pour acheter une nouvelle ambulance. Au dos, une banderole indique le message suivant : "Vous avez relevé le plus grand défi. Bergame vous en sera éternellement reconnaissante."