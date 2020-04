Coronavirus : Les joueurs testés pour reprendre ?

La fédération italienne de football (FIGC) table sur une reprise des entraînements au début du mois de mai prochain. Les joueurs devront d'abord être testés au Covid_19. "Les contrôles débuteront fin avril et seulement après les entraînements pourront reprendre", a confié Gabriele Gravina, le président de la fédération, lundi au micro du média Sky Sports.

"Nous avons bientôt une réunion et nous communiquerons ensuite les procédures. Nous allons d'abord tester les joueurs et nous espérons reprendre les entraînements début mai. Nous n'avons pas de date limite pour cette saison, mais l'objectif est de terminer le championnat.", ajoute Gravina. Des joueurs comme les Turinois Paulo Dybala, Blaise Matuidi et Daniele Rugani ont contracté le virus. Pour rappel, la Serie A est à l'arrêt depuis le 9 mars dernier.