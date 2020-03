Voir cette publication sur Instagram















































L'icône de l'AC Milan et du foot italien a été testée positive au coronavirus en compagnie de son fils, Daniel. Mais, le dirigeant du club lombard s'est montré rassurant. Se confiant sur Instagram, Paolo Maldini a remercié tous ceux qui l'ont soutenu durant cette épreuve : « Nous allons bien et je remercie tous ceux qui nous ont envoyé leurs messages et qui nous ont soutenus », a-t-il indiqué.Le directeur technique des Rossoneri, actuellement en auto-isolement, a rendu hommage au corps médical transalpin, en première ligne face à cette pandémie : «. Vous nous rendez fiers, nous les Italiens », a-t-il louangé.