Coronavirus : Le don très généreux de Franck Ribéry

Le coronavirus continue de sévir en Italie, pays actuellement le plus touché par la pandémie. Et les footballeurs s'organisent pour lutter contre la maladie et sa propagation. En plus d’initiatives de prévention sur les réseaux sociaux, les joueurs du Calcio et leurs clubs mettent en place des campagnes de don. C'est le cas de la Fiorentina. Le club de Franck Ribéry a lancé une collecte financière pour aider les hôpitaux. Et le Français a contribué à hauteur de 50.000 euros.



Dopo poco più di 24 ore abbiamo raggiunto la quota totale di 4️⃣2️⃣5⃣0⃣0⃣0⃣ !

GRAZIE! Ogni donazione aiuta

"Je tiens à remercier Franck, a déclaré le président du club toscan Rocco Commisso. Je suis né en Italie alors qu'il est français, mais nous avons tous les deux trouvé notre maison à Florence, il est donc de notre devoir de faire un don à ce pays.", explique-t-il pour Sky Sport Italia. Pour rappel, dix personnes à la Fiorentina ont été testées positives au coronavirus, dont trois hospitalisées.