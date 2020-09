Coronavirus : la réaction hilarante d'Ibrahimovic

Ce jeudi, l'AC Milan a confirmé le fait que Zlatan Ibrahimovic avait été testé positif au coronavirus dans un communiqué.

Ainsi, le club lombard devra composer sans lui pour les prochaines rencontres. Le joueur, lui, est revenu sur le thème, par le biais d'un message posté sur son compte Twitter.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020