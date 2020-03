Coronavirus : La Juventus Turin déclenche une campagne de financement participatif

Plus de 380 000 euros récoltés

"Le premier don, de 300 000 €, a été fait conjointement par le club et les joueurs, avec la volonté d'envoyer un message de sensibilisation fort: "#DistantiMaUniti" (Distants mais Unis), qu'en respectant les règles pour empêcher la propagation du virus, nous pouvons gagner ce match", a précisé la Juve.

La Serie A ne reprendra que le 5 avril prochain, et les clubs italiens font ce qu'ils peuvent afin de lutter contre la propagation du coronavirus.Plusieurs dirigeants de la Vieille Dame ainsi que des joueurs (Alex Sandro, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani) ont adressé des messages de sensibilisation via les réseaux sociaux.Nommée #DistantiMaUniti » (#DistantMaisUni), cette cagnotte a pour finalité de collecter 1 millions d'euros (plus de 387 000 à l'heure actuelle). L'argent servira ensuite à l'achat de fournitures médicales, à soutenir les établissements de santé ainsi que les établissements médicaux.Pour rappel, Daniele Rugani, défenseur central à la Juve a été diagnostiqué positif au coronavirus mercredi, même s'il a depuis rassuré sur son état de santé.La Juventus Turin est depuis contrainte à l'isolement par précaution.