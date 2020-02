L'épidémie de Coronavirus a un impact important sur le déroulement de la Serie A. Alors qu'elles devaient se disputer à huis clos, les rencontres Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parme-SPAL et Sassuolo-Brescia sont finalement reportées en raison d'une « extraordinaire urgence de protection de la santé et de la sécurité publique» . Un communiqué de la Ligue italienne de football a officialisé la nouvelle ce samedi. Les rencontres se disputeront le 13 mai prochain, entre la 36ème et la 37ème journée du championnat d'Italie.

Une situation partie pour durer ?



C'est l'ensemble du championnat qui pourrait apprendre à vivre avec un rythme différent, surtout si la situation devait ne pas évoluer et que d'autres rencontres devaient être reportées au cours des prochaines semaines. Il est à noter par ailleurs que l'Inter Milan comptait déjà un match en retard à jouer avant cette décision. Sur le plan purement sportif, la Juventus demeure au sommet du classement avec 60 points, devant la Lazio Rome (59) et l'Inter Milan (54).