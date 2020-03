Marca publiait ce dimanche matin un article dans lequel on pouvait lire que Cristiano Ronaldo avait ordonné la transformation de ses complexes hôteliers en hôpitaux. Le quotidien espagnol rapportait le "beau geste" de l'attaquant de la Juve en vue de stopper la propagation du coronavirus. Un beau geste qui n'a en fait jamais eu lieu. RTL Nieuws a contacté le gérant de l'un des hôtels à Lisbonne. Ce dernier a catégoriquement démenti : "Nous sommes un hôtel. Nous n'allons pas devenir un hôpital. C'est un jour comme les autres et nous allons rester un hôtel. Nous recevons énormément d'appels de la part de la presse".

Cristiano Ronaldo s'est exprimé de son côté sur Instagram : "Le monde traverse un moment très difficile qui exige de nous tous la plus grande attention et le plus grand soin. Je vous parle aujourd’hui non pas en tant que joueur de football, mais en tant que fils, père, être humain concerné par les dernières actualités qui touchent le monde entier", a estimé l'attaquant de la Juventus Turin, sans faire mention de ses établissements.