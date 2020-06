Conte (Inter Milan) croit encore au titre

L'espoir fait vivre. Tel est le credo d'Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter Milan. Dans des propos rapportés par L'Équipe ce samedi, l'ex-coach de Chelsea et l'Italie n'a pas caché sa confiance pour la fin de la Serie A. Troisième au classement, 8 points derrière la Lazio Rome et 9 derrière la Juventus, il croit pouvoir jouer le titre malgré l'écart.

« Je suis optimiste. Nous voulons finir la saison en jouant à notre meilleur niveau sans limite. Bien que nous ayons moins de marge d'erreur que ceux qui sont devant nous, nous avons de l'envie, de l'enthousiasme et de la passion. » s'est-il exprimé lors de la conférence de presse d'avant-match. L'Inter Milan reçoit la Sampdoria demain (21h45).

Un match en retard crucial

Cette rencontre n'est pas dans le cadre de la 27e journée, il s'agit d'un match en retard. Un petit bonus pour grignoter le retard. « Un succès dimanche signifierait qu'on reviendrait à six points de la première place avec encore 12 matches à disputer ». Contre la Samp, L'Inter sera un peu plus en jambes : les Nerazzuri ont joué une demi-finale retour de la Coupe d'Italie contre Naples. C'était la semaine dernière, pour un match nul (1-1) et une élimination.