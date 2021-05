Seulement deux ans après son arrivée, Antonio Conte quitte déjà l’Inter Milan. Bien que le technicien ait offert aux Nerazzurri leur premier Scudetto depuis dix ans, les deux parties se sont entendues pour une séparation à l’amiable. L’ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra obtiendrait une compensation de 7M€ selon Sky Italia à la suite de cette rupture !

🚨 | COMUNICATO



Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano 👇 https://t.co/YzFQWhPqdZ — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) May 26, 2021

L’Inter ne peut plus le payer

La décision d’un divorce émane donc du club et elle serait due aux problèmes financiers rencontrés depuis le début de la crise liée à la pandémie du coronavirus. Les responsables lombards ne sont tout simplement plus en mesure de payer le salaire de leur coach. Ce dernier émargeait à 12M€ par an. Ainsi, il y aura donc eu 5M€ d’économisés dans cette affaire par la direction intériste.

Conte s’en va et son futur point de chute pourrait être le Real Madrid. Son nom est régulièrement cité pour prendre la suite de Zinédine Zidane chez les Merengue. Quant à son remplaçant du côté de San Siro, cela pourrait être Simone Inzaghi, l’actuel entraineur de la Lazio Rome. Le jeu des chaises musicales pour les grands coaches en Europe ne fait probablement que commencer.



L'Inter sacrée, la Juve au finish :