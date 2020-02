Ciro Immobile (Lazio) affole les compteurs en Serie A

En Italie, Cristiano Ronaldo fait actuellement beaucoup parler de lui, mais le Portugais n’est pas le seul attaquant à s’illustrer et à empiler les buts dans ce championnat. C’est aussi le cas de Ciro Immobile, l’avant-centre de la Lazio. Ce dernier fait même mieux en termes de statistiques puisqu’il cumule cinq réalisations de plus que le quintuple Ballon d’Or. Le titre de « Capocannoniere », qu’il a déjà remporté à deux reprises par le passé, est plus que jamais à sa portée.

Immobile menace le record de Higuain

Immobile a atteint ce total en seulement 21 rencontres disputées, suite au doublé réussi contre la SPAL dimanche après-midi. Dans toute l’histoire de la Serie A, il n’y a qu’un seul joueur qui a fait aussi bien à ce stade de la saison. C’était un certain Antonio Valentin Angelillo et c’était il y a déjà 61 ans. L’international azzurro est en pleine bourre et il y a un autre record qu’il peut très bien aller chercher s’il continue sur sa lancée. Celui du plus grand nombre de buts inscrits sur une campagne de championnat. Cette marque est détenue par Gonzalo Higuain depuis 2015/16 (36 buts).