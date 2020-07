Cinq choses à savoir sur l'Atalanta

La meilleure attaque de la Serie A

L'Atalanta Bergame doit sa réussite actuelle à une attaque de feu. En Seria A, les hommes de Gian Piero Gasperini ont marqué 85 buts en 31 journées. 18 de plus que la Lazio Rome, la deuxième meilleure attaque du championnat. Cette saison, le club lombard s'est offert des larges victoires : 7-1 contre l'Udinese, 5-0 contre l'AC Milan et Parme, 7-0 contre le Torino, 7-2 contre Lecce. Avec cette forme incroyable, les coéquipiers de Papu Gomez sont bien partis pour réaliser une saison historique. Cette incroyable efficacité est également exportée sur la scène européenne où ils tournent à une moyenne de deux réalisations par match. Les huit buts passés à Valence en huitièmes de finale, un record pour un club italien en phase finale de la Ligue des Champions, ont bien aidé à gonfler cette moyenne.

Le club le plus titré de la Serie B

Le maigre palmarès de l'Atalanta Bergame ne lui empêche pas de détenir un record : celui du nombre de titres de deuxième division. Avec sacres titres, la Dea partage ce record avec le Genoa. Le premier titre remonte à 1927-1928 quand la Serie B se faisait encore appelée Prima Divisione. Depuis, les Bergamaschi en ont ajouté cinq autres dont le dernier en 2010-2011. Cette réussite dans l'antichambre de la Serie A a permis au club lombard de devenir un expert de l’ascenseur. Avec 12 promotions en Serie A, l'Atalanta tient là un autre record. En plus de ces sacres en deuxième division, l'Atalanta Bergame a remporté la Coupe d'Italie en 1963.

Une histoire inspirée de la mythologie grecque

Le club bergamaschi tient son nom de la mythologie grecque. Atalanta est une héroïne que l'on retrouve dans deux légendes de l'Antiquité. En Arcadie, elle est connue comme la fille d'Iasos, le roi du Péloponnèse. Abandonnée à la naissance, elle aurait été élevée par des chasseurs. Elle aurait participé à la conquête de la Toison d'Or et s'est distinguée dans la chasse au sanglier de Calydon. Pour préserver son vœu de virginité, elle aurait tué des centaures. En Boétie, elle est connue pour avoir tué les hommes qui souhaitaient l'épouser avant de se marier à Hippomène qui avait été aidé par Aphrodite. Dans les deux cas, Atalanta est connue pour son refus du mariage et des exploits remarquables pour une femme. Aujourd'hui, c'est le visage de cette femme que l'on retrouve sur le logo du club. Le club lombard est souvent surnommé la Dea, la Déesse en Italien. Un surnom injustifié car Atalanta n'a jamais eu le statut de déesse dans la mythologie grecque. Le nom et le logo du club sont hérités de la fondation du club en 1907 par des étudiants suisses en latin, science, philosophie et histoire. La Grèce ancienne était à leur programme et ils s'en sont inspirés au moment de créer le club bergamaschi.

Une expérience limitée sur la scène européenne

En 112 ans d'existence, l'Atalanta Bergame n'est apparue que sept fois sur la scène continentale. Avant cette année, elle n'a jamais participé à la Ligue des Champions. La Dea a participé à la Coupe des Coupes à deux reprises, à la Coupe de l'UEFA deux fois et à la Ligue Europa deux fois. Son baptême du feu avait eu lieu avec une défaite au premier tour de la Coupe des Coupes 1963-1964 contre le Sporting Lisbonne. 24 ans plus tard, le club bergamaschi a atteint le dernier carré de cette même compétition. Il a été éliminé par les Belges de Malines. Plus récemment, le club italien a été éliminé en quarts de finale de la Coupe UEFA par l'Inter (1990-1991) et en seizièmes de finale de la Ligue Europa par le Borussia Dortmund (2017-2018). Cette saison là, les Italiens avaient pris le meilleur sur l'OL durant la phase de poules (1-1, 1-0).

Sept Français sont passés par l'Atalanta

Seulement sept joueurs français ont porté le maillot de l'Atalanta. Parmi eux, il n'y en a qu'un qui a joué plus d'un an pour la Dea : Ousmane Dabo. L'international français y a évolué entre 2001 et 2003 avant de s'envoler pour la Lazio Rome. Il avait pris la suite de Franck Sauzée, le premier tricolore passé par Bergame. Juste après le sacre européen de l'OM, le milieu de terrain avait rejoint la Serie A sans y laisser une grande trace. Plus tard, Prince Gouano y a signé un contrat de quatre ans mais a passé ces quatre saisons en prêt à l'étranger. Anthony Mounier a été prêté à l'Atalanta pendant six mois en 2016 et Abdoulay Konko y a terminé sa carrière. Deux jeunes joueurs français ont terminé leur formation dans le club lombard mais ils n'ont jamais évolué avec les pros : Medhi Ouchène et Julien Rantier.