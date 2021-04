Chris Smalling, cambriolé chez lui à main armée !

Les cambriolages qui visent les footballeurs se multiplient un peu partout en Europe. Après Marquinhos, Angel Di Maria (sans oublier celui de Bernard Tapie), c'est Chris Smalling qui en a fait les frais ce vendredi. Alors qu'il était chez lui avec sa femme et son fils de deux ans, le défenseur international anglais a été cambriolé par des individus armés. Ces derniers sont repartis avec des bijoux et d'autres objets de valeur.

D'après La Gazzetta dello Sport qui a révélé l'information, les faits ont eu lieu au petit matin. Les voleurs ont exigé de Chris Smalling qu'il leur ouvre son coffre et leur donne les bijoux et autres objets précieux s'y trouvant. La femme du joueur a appelé la police aux alentours de cinq heures du matin. Cette dernière est rapidement arrivée sur les lieux, trop tard cependant pour parvenir à interpeller les cambrioleurs.

Absent face à l'Ajax

Une enquête a été ouverte, tandis que l'AS Rome a d'ores et déjà proposé son soutien à son joueur. Arrivé en prêt de Manchester United en 2019, Chris Smalling a été définitivement transféré dans le club de la capitale italienne un an plus tard. Actuellement touché à un genou, il n'a pas participé au match de Ligue Europa disputé ce jeudi par l'AS Rome face à l'Ajax. Les Romains se sont qualifiés pour les demi-finales de la compétition et affronteront les Red Devils. Un retour aux sources pour Smalling qui a pour le moment d'autres préoccupations.