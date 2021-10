Thomas Tuchel vit un véritable conte de fée du côté de Stamford Bridge depuis le mois de janvier dernier. Il découvre un championnat compétitif et sa formation de Chelsea répond parfaitement aux attentes. Au niveau des résultats, la satisfaction est également totale puisqu’il en est déjà à deux trophées remportés, dont la prestigieuse Ligue des Champions. Tout autre coach à sa place se verrait continuer à ce poste le plus longtemps possible, mais lui pense déjà au challenge d’après.

Tuchel attiré par la Serie A

Ce week-end, le technicien allemand était en Italie pour participer au festival des Sports de Trento et il a admis que coacher en Serie A le tente particulièrement. "J'ai un lien avec votre pays, je me souviens toujours des grandes équipes italiennes depuis que je suis enfant, de nombreux Italiens vivent en Allemagne et j'y passe souvent mes vacances. Ce serait un plaisir de venir s'entraîner en Serie A et de ressentir l'ambiance que vous ressentez pour ce sport", a indiqué l’ex-coach du PSG. S’il débarque en Italie, Tuchel sera le tout premier entraineur allemand de l’histoire à y officier.