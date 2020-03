« C'est la peste ! Pensons à survivre ! » Le président de Brescia veut tout arrêter

L'incertitude plane autour du retour des compétitions européennes. C'est notamment le cas en Serie A, où le président de Brescia est très inquiet. Le dirigeant du club où évolue Mario Balotelli veut tout arrêter. Massimo Cellino s'est d'ailleurs fendu de propos très alarmistes dans les colonnes du Corriere dello Sport ce dimanche. "Il ne faut pas penser à quand on va recommencer, mais à survivre. Et si on parle de football, tout doit être remis à la saison prochaine. Soyons réalistes ! Ce virus, c'est la peste. La Serie A ? Elle se termine ici (...) Avant, il y a la vie. La vie, p*tain. On ne peut plus jouer cette saison", a tonné l'homme de 63 ans.

"Si quelqu'un veut ce Scudetto maudit, qu'il le prenne !"

Quid des titres et honneurs à partager aux différents clubs en fin de saison ? Cellino ne veut pas en entendre parler. "Certains ne se rendent pas encore compte de ce qui arrive et ces gens sont pires que le virus", a-t-il indiqué alors que la Lazio prévoit de reprendre l'entraînement bientôt. "La Coupe, le scudetto... Lotito (Claudio, le président de la Lazio, ndrl) le veut, qu'il le prenne. Il est persuadé d'avoir une équipe imbattable, laissons-le le penser. Si quelqu'un veut ce Scudetto maudit, qu'il le prenne. C'est fini. Et je ne dis pas ça parce que Brescia est dernier. On le mérite", a encore indiqué Cellino.

