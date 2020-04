Ces quadras qui font de la résistance

Ils sont encore loin du légendaire attaquant japonais Kazuyoshi Miura (53 ans), le joueur professionnel en activité le plus âgé, qui joue au Yokohama FC et compte bien continuer jusqu’à 60 ans. Mais au sein des cinq grands championnats européens, quelques quadragénaires font de la résistance. Ils sont au total quatre à avoir joué lors de cette saison 2019-2020, dont deux en France : Vitorino Hilton (42 ans) et Florent Balmont (40 ans).



Le défenseur brésilien de Montpellier, qui aura 43 ans en septembre, est le joueur le plus âgé à évoluer en Europe. Et aussi le quadra qui joue le plus, puisqu’il a participé à toutes les rencontres du club héraultais depuis le début de saison ! L’indéboulonnable Hilton espère d’ailleurs prolonger son contrat une année de plus.

Balmont, titularisé seulement 4 fois en Ligue 1 (16 apparitions toutes compétitions confondues), a lui déjà annoncé que cette saison avec Dijon serait sa dernière.

Buffon, l'incertitude



Retourné à Turin l’été dernier après une saison parisienne très contrastée, Gianluigi Buffon, qui a fêté ses 42 ans en janvier, est la doublure de Wojciech Szczesny à la Juve. Et l’iconique portier transalpin, qui a pris part à 7 matchs de Serie A, 3 de Coupe d’Italie et un de Ligue des champions, s’interroge sur son avenir.

Comme les trois autres quadras d’Europe, Claudio Pizarro (41 ans) arrive lui aussi en fin de contrat cet été. Et comme Balmont, l’attaquant péruvien du Werder Brême (15 entrées en jeu Bundesliga et 2 buts contre une D4 en Coupe) a prévu de raccrocher les crampons quand cette saison se terminera… même si l’incertitude demeure en raison de la crise sanitaire.



A noter qu’aucun autre joueur de 40 ans ou plus n’a évolué cette saison dans les deux autres principaux championnats européens. En Angleterre, le plus âgé à avoir joué est le portier argentin de Chelsea, Willy Caballero (38 ans), devant un autre gardien, Pepe Reina (37 ans), à Aston Villa depuis janvier, alors qu’en Espagne, c’est l’attaquant de Bilbao Aritz Aduriz (39 ans), qui devance Joaquin du Betis (38 ans).