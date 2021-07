Cavani tout près de rejoindre Mourinho à la Roma ?

⚽🇺🇾 Edinson Cavani ouvre le score contre la Colombie sur un astucieux petit pointu ! pic.twitter.com/3CIxbqtzFW

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 13, 2020



2.18 - Seul Antonio Conte (2.26) affiche une meilleure moyenne de points gagnés par match que José Mourinho (2.18) parmi les entraîneurs ayant dirigé au moins 40 matches en Serie A sous l'ère de la victoire à 3 points (1994/95). Retour. pic.twitter.com/x1sZtToGJW

— OptaJean (@OptaJean) May 4, 2021

Edinson Cavani venait de rempiler pour un an à Manchester United. On n'imaginait absolument pas le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain sur le marché des transferts, et pourtant... D'après Calciomercato.net, l'attaquant uruguayen serait en effet suivi de très près par l'AS Rome, et cet intérêt ne le laisserait pas du tout insensible, surtout au vu de l'arrivée imminente de Sancho chez les Red Devils.Un retour en Serie A est toujours resté dans un coin de la tête du "Matador", qui est resté une icône à Naples où il s'est révélé aux yeux de l'Europe de 2011 à 2013, avant son départ pour le PSG.L'arrivée sur le banc de José Mourinho donne bien sûr une nouvelle consistance au projet romain, que le coach portugais veut commencer à faire décoller en s'activant sur de gros recrutements de ce type. Toutefois, tout dépendrait de la situation d'Edin Dzeko, qui ne s'en ira peut-être pas si facilement. La Juventus, déjà, avait dû rebrousser chemin face à ses exigences salariales... Quoi qu'il en soit, Mourinho semble donc bien préférer Edinson Cavani à l'attaquant bosnien, vieillissant (35 ans) alors que l'ancien Parisien a encore resplendi la saison dernière du côté de Manchester United. Après un petit temps d'adaptation, il a terminé à, reléguant Anthony Martial et même parfois Rashford sur le banc.Surtout, sa rage de vaincre et son expérience ont été un atout précieux pour Ole Gunnar Solskjaer. Personne n'aurait imaginé la possibilité d'un tel rebondissement dans la carrière d'Edinson Cavani il y a deux mois, quand il martyrisait...(une première en Coupe d'Europe depuis Klaus Allofs en 1986). Sa potentielle association avec Mourinho peut couler de source, tant l'ancien entraîneur de Chelsea, de l'Inter ou du Real Madrid aime les efforts défensifs, une des premières caractéristiques d'Edinson Cavani. Touché par les demandes de ses coéquipiers de rester à MU, il avait notamment repoussé les avances de Boca Juniors. Mais le vent tourne toujours aussi vite en football.