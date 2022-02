Carnet noir : Maurizio Zamparini, ancien président de Palerme, est décédé

Un "mangeur d'entraîneur" qui a marqué Pastore et Dybala

Une bien triste journée pour moi… Une des premières personnes qui m'a fait confiance est partie. MERCI pour tout Zamparini, au cours des deux années où j'ai vécu à Palerme, tu as été bien plus que mon président, tu m'as traité comme un fils et tu m'as toujours aidé. Je ne t'oublierai jamais", a glissé l'ancien élément du PSG. Paulo Dybala, désormais à la Juventus Turin, y est également allé de son message. "Tu as été le premier à croire en moi. Je suis arrivé en Italie quand j'étais enfant et votre famille m'a accueilli comme si c'était chez moi. Monsieur le Président, vous m'avez ouvert les portes d'une belle ville où j'ai rencontré des gens formidables et où j'ai toujours de bons amis", a-t-il notamment écrit, ajoutant : " Vous m'avez donné l'opportunité de poursuivre ma carrière là où je le voulais, toujours avec le maximum de respect et en pensant toujours à ce qui était le mieux pour moi ."



Maurizio Zamparini, personnage historique de la Serie A, va manquer à l'ensemble du football italien.Connu pour avoir viré un nombre incalculable d'entraîneurs durant ses mandats, Zamparini a débuté en reprenant le club de Venise en 1987, en division 4, avant de l'envoyer jusqu'en Serie A en 1998. Mais c'est surtout à Palerme que le natif de Sevegliano a su déployer son talent.Consécutivement au rachat du club, en 2002, il a affirmé ses ambitions de le faire monter dans l'élite du football transalpin. Deux ans plus tard, Palerme a en effet su évoluer en Serie A se permettant même plusieurs qualifications dans des compétitions européennes.Celui qui a quitté la présidence de Palerme en 2017, et revendu officiellement le club fin 2018 à une entreprise londonienne avait affiché son opposition au projet de la Super League dans les médias transalpins. "", avait-il commenté, dans des propos retranscrits par So Foot.Après l'annonce de son décès, Javier Pastore, qui évolue actuellement à Elche, a posté un message afin de rendre hommage à son ancien président. "