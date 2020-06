Carnet noir : Mario Corso, ancien grand joueur de l’Inter Milan, n’est plus

Corso, un élégant gaucher



É scomparso Mario Corso, interista, campione eterno dotato di infinita classe. Con il suo sinistro ha incantato il mondo in una squadra che ha segnato un’epoca. I pensieri e l’affetto di tutti noi vanno alla famiglia in questo momento difficile #FCIM pic.twitter.com/AqD47xWNtX

— Inter (@Inter) June 20, 2020

Le 5eme joueur de l’Inter le plus capé en Championnat



Ci sono delle persone destinate a rimanere nella leggenda, campioni eterni e talenti unici di cui è impossibile non innamorarsi.



Ciao Mario, ci mancherà tutto di te 👉 https://t.co/iAM7JqKWhG pic.twitter.com/tnp68c6hOp

— Inter (@Inter) June 20, 2020



💫 Addio a Mario #Corso, campione meraviglioso che indossò la maglia del Genoa. pic.twitter.com/hrjGGosFcO

— Genoa CFC (@GenoaCFC) June 20, 2020

L’Inter Milan et ses supporters sont en deuil. L’un des plus illustres joueurs du club lombard s’est éteint. Il s’agit de Mario Corso. Elément de la grande époque de l’Inter dans les années 1960, l’ancien meneur de jeu était hospitalisé depuis plusieurs jours et il s’en est finalement allé à l’âge de 78 ans. Il aurait fêté ses 79 ans le 25 août prochain.Décédé dans la nuit de vendredi à samedi, Corso était un célèbre « trequartista » gaucher qui a évolué dans les rangs de l’Inter Milan durant seize ans, entre 1957 et 1973. Il était un des hommes de base de la formation dirigée par Helenio Herrera qui avait tout raflé en Italie et en Europe dans les années 60. Elégant gaucher, Corso avait remporté trois Scudetti en 1963, 1965 et 1966 (un autre en 1971) et deux Coupes d’Europe des clubs champions, l’ancien nom de la Ligue des Champions, en réalisant un superbe doublé 1964-65. Plus deux Coupes intercontinentales (1964, 1965).Joueur très technique, Corso s’était rendu célèbre avec un geste entré dans les mémoires des fans nerazzurri : un tir en « feuille morte » qui avait trompé de nombreux gardiens de but adverses. Au total, il aura disputé 502 matchs avec l’équipe noire et bleue, dont 414 en Championnat (75 buts). Seuls quatre joueurs ont fait mieux : Giuseppe Bergomi (519), Javier Zanetti (516), Giacinto Facchetti (476) et Sandro Mazzola (418).Apparu à 23 reprises sous le maillot de la sélection italienne entre 1961 et 1971 (4 buts), le meneur de jeu s’était lancé dans une carrière d’entraîneur après sa retraite, survenue en 1975 et une dernière expérience sous la tunique du Genoa (deux saisons). Il avait dirigé les jeunes de l’Inter puis l’équipe première en 1985-86. Il avait aussi managé les jeunes de Naples et entraîné Lecce et Mantoue. L’Inter Milan et le Genoa lui ont rendu hommage samedi matin sur les réseaux sociaux.